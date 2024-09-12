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Кадейкин предположил, почему в России мало центров с хорошей игрой в обороне

Кадейкин предположил, почему в России мало центров с хорошей игрой в обороне
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Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин предположил, почему в России мало центральных нападающих с хорошей игрой в обороне.

— Почему в России центр с хорошей оборонительной игрой — крайне дефицитное амплуа?
— Надо брать на себя ответственность для таких рассуждений. Наша школа подразумевает более красивый, комбинационный хоккей, игру в атаку. Моё поколение выросло на Харламове, в пример всегда ставились игроки, которые могут что-то придумать, нестандартно играют с шайбой, которые создают красивый хоккей. Возможно, из-за этого все стремились красиво играть, а правильная игра по заданию ценилась меньше. Это моё предположение, не берусь давать чёткие оценки, — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Кадейкиным читайте на «Чемпионате» в 16:00 мск.

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