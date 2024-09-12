Кадейкин: о работе с Быковым никто не скажет плохо, многие ребята сильно выросли

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин оценил игру под руководством главного тренера Вячеслава Быкова.

— В СКА вы работали с Вячеславом Быковым. Как думаете, почему тогда он решил закончить тренерскую карьеру?

— О работе с Вячеславом Аркадьевичем никто не скажет плохо, у всех только позитивные воспоминания. Тот хоккей, который он прививал, его требования всем хоккеистам ложились на душу. Все комфортно чувствовали себя в его креативном стиле, и это помогло принести команде результат. Недаром многие ребята сильно выросли в личном плане, уехали в НХЛ после того сезона. Я не исключение, пусть не так много играл из-за травмы, но могу сказать только хорошее, — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Кадейкиным читайте на «Чемпионате» в 16:00 мск.