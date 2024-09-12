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Экс-форвард СКА — о вылете из плей-офф: четыре шайбы определили проход «Автомобилиста»

Экс-форвард СКА — о вылете из плей-офф: четыре шайбы определили проход «Автомобилиста»
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Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин прокомментировал вылет СКА от «Автомобилиста» во втором раунде плей-офф прошлого сезона, в котором форвард играл за армейский клуб.

— СКА считали абсолютным фаворитом серии с «Авто». Почему тогда всё закончилось так быстро и не в вашу пользу?
— «Автомобилист» очень хорошую серию провёл — не надо умалять заслуг команды. Когда мы говорим про плей-офф, когда идёт серия двух команд, есть очень много нюансов, которые выходят на первый план. Ты иногда не можешь понять, где эта соломинка, которая переломит хребет. Так получилось, что в мелочах, в реализации моментов, в деталях «Автомобилист» был более усерден, более удачлив, сосредоточен.

Нельзя сказать, что мы крупно проигрывали, последняя игра была в одну шайбу, в третьем матче был овертайм. Что такое одна шайба для каждой игры? Или что такое четыре шайбы? Это ничего, но в плей-офф оказывается, что эти четыре шайбы определяют проход «Автомобилиста», — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Кадейкиным читайте на «Чемпионате»:
«Моё поколение росло на Харламове, хотели играть красиво». Душевное интервью с Кадейкиным
Эксклюзив
«Моё поколение росло на Харламове, хотели играть красиво». Душевное интервью с Кадейкиным
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