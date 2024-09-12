Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин объяснил, почему не сыграл за «Детройт», интересовавшийся форвардом.

— В 2020-м говорилось о вероятности вашего отъезда за океан, когда у «Детройта» была перестройка. Почему решили остаться?

— Я не решал. Там была ситуация, когда НХЛ объявила о продолжении сезона в мае-июне, а у меня заканчивался контракт. Была возможность сыграть то ли 10, то ли 11 игр, они в плей-офф уже точно не попадали, были на последнем месте в лиге. Руководство было не против того, чтобы я сыграл, — матчи турнирного значения не имели, а для меня это была бы хорошая проверка, возможность попробовать себя, «Детройту» это ничего не стоило. Однако тот сезон сразу возобновили с плей-ин, регулярный чемпионат доигрывать не стали.

Потом началась уже другая история: одно дело, когда ситуация никого ни к чему не обязывает, а потом уже места под контрактами были заняты. Был разговор, что свободны были то ли два, то ли три места после драфта. Возможно, я занял бы позицию молодого игрока. Да и мне это было уже не так интересно, надо было определяться: играть сезон в России или ехать туда пробовать. Это уже совсем другая история. Часто эти вопросы меня настигают, и я объясняю, что ситуация коренным образом поменялась, — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.