Кадейкин об игре на вбрасываниях: с каждой новой попыткой ты шлифуешь своё мастерство

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин рассказал, в чём секрет успеха игры на вбрасываниях.

— Объясните массовому зрителю, как в детстве тренируют игру на вбрасывании?

— Тяжело сказать. Пока игрок не встретит в своей карьере человека, который начнёт подсказывать, тренировать вбрасывания, начнёт уделять внимание этому компоненту, то ты и не скажешь, когда ты начинаешь тренировать это. Я думаю, что у меня это произошло при переходе на молодёжный уровень. Кто-то ответит, что тренировал с самого детства, кто-то только в первой команде начинает этим заниматься. Когда ты начинаешь уделять этому внимание, то начинает идти прогресс. Не могу сказать за всех центрфорвардов, но у каждого в этом компоненте свой путь.

— Допустим, взрослый игрок может постоянно отрабатывать бросок в бросковой зоне. Со вбрасываниями же так не сделать?

— Ну почему не сделать? Все играют в одинаковом ключе, можно выбрать позицию. Здесь количество тоже переходит в качество в какой-то момент, с каждой новой попыткой ты шлифуешь своё мастерство, выбираешь лучшую позицию, расположение на «усах», как ты ставишь ноги и корпус. Всё равно позиция на подкорке остаётся, я думаю, что это работает, — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.