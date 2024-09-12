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Форвард «Трактора» — о сокращении предсезонки: месяца более чем достаточно

Форвард «Трактора» — о сокращении предсезонки: месяца более чем достаточно
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Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин оценил сокращение сроков предсезонной подготовки в КХЛ.

— Как вы оцениваете сокращение сроков предсезонной подготовки?
— Очень положительно! У меня много мыслей по этому поводу, можно проводить дискуссии об этом. Месяца более чем достаточно, в этом году мы занимались с ребятами в Москве, готовились по той программе, которая тебе больше подходит. Было очень комфортно, при этом мы находились дома со своими семьями, но выполняли те же упражнения, что и на предсезонных сборах, сидя где-то на базах. Если честно — это уже пережиток прошлого. Бенуа приехал и сказал, что это для него самая длинная предсезонка. Что бы он сказал, если бы мы собирались 10 июля!

Хотел бы ещё обратить внимание на то, что можно приехать без «кубиков» на сбор, но сейчас такая конкуренция — куча ребят без контрактов, ты дурака особо не поваляешь. Те, кто пренебрежительно относится к себе, могут очень сильно пожалеть из-за выросшего уровня конкуренции внутри команд. Не вижу смысла собираться и бегать по стадиону, кроссы, отрезки. Если ребята считают это нужным и полезным — нет проблем сделать это у себя дома по программе, — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Кадейкиным читайте на «Чемпионате»:
«Моё поколение росло на Харламове, хотели играть красиво». Душевное интервью с Кадейкиным
Эксклюзив
«Моё поколение росло на Харламове, хотели играть красиво». Душевное интервью с Кадейкиным
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