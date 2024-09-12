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Форвард «Трактора» о летней подготовке: многие не уходили со льда, отдыхали пару недель

Форвард «Трактора» о летней подготовке: многие не уходили со льда, отдыхали пару недель
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Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин заявил, что многие современные хоккеисты часто проводят ледовые тренировки в летнее время.

— Как прошло лето и когда вы возобновили самостоятельные занятия? Алексей Кручинин говорил в интервью, что хоккеисты уже с «кубиками» едут на сборы.
— В конце мая. Когда общался с ребятами, ни разу не слышал, чтобы кто-то в этом году отдыхал более трёх-четырёх недель. Арена, на которой мы катались, была загружена уже с мая — многие ребята вообще не уходили со льда, уезжали отдыхать только на пару недель. Конкретно я занимался в Питере до конца апреля, потом отдохнул три недели и вернулся. Отдыхал просто, без нагрузок — хочется просто поваляться на пляже, на море. С нашими перелётами, переездами хочется просто отключить голову и организм от нагрузок. Я восхищаюсь ребятами, которые активно проводят свой отпуск, они ещё находят силы на это! — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Кадейкиным читайте на «Чемпионате»:
«Моё поколение росло на Харламове, хотели играть красиво». Душевное интервью с Кадейкиным
Эксклюзив
«Моё поколение росло на Харламове, хотели играть красиво». Душевное интервью с Кадейкиным
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