Форвард «Трактора» о летней подготовке: многие не уходили со льда, отдыхали пару недель

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин заявил, что многие современные хоккеисты часто проводят ледовые тренировки в летнее время.

— Как прошло лето и когда вы возобновили самостоятельные занятия? Алексей Кручинин говорил в интервью, что хоккеисты уже с «кубиками» едут на сборы.

— В конце мая. Когда общался с ребятами, ни разу не слышал, чтобы кто-то в этом году отдыхал более трёх-четырёх недель. Арена, на которой мы катались, была загружена уже с мая — многие ребята вообще не уходили со льда, уезжали отдыхать только на пару недель. Конкретно я занимался в Питере до конца апреля, потом отдохнул три недели и вернулся. Отдыхал просто, без нагрузок — хочется просто поваляться на пляже, на море. С нашими перелётами, переездами хочется просто отключить голову и организм от нагрузок. Я восхищаюсь ребятами, которые активно проводят свой отпуск, они ещё находят силы на это! — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.