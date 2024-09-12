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Кадейкин — о ведении соцсетей: не вижу смысла показывать свою жизнь

Кадейкин — о ведении соцсетей: не вижу смысла показывать свою жизнь
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Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин заявил, что не видит смысла показывать свою жизнь в социальных сетях.

— Вы не изменили свою позицию по ведению соцсетей, о которой говорили несколько лет назад? («Не вижу смысла выставлять свои фотографии, показывать свою жизнь» — говорил Кадейкин в 2021-м. — Прим. «Чемпионата»)
— Абсолютно нет, только больше убеждаюсь в этом. Я готов повторить то, что говорил пару лет назад. Вы можете убедиться, что меня очень просто найти для интервью, я открыт для всех, готов разговаривать про хоккей, про себя, про всё что угодно. При этом показывать свою жизнь я не вижу смысла и не знаю, кому это может быть интересно, — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Кадейкиным читайте на «Чемпионате»:
«Моё поколение росло на Харламове, хотели играть красиво». Душевное интервью с Кадейкиным
Эксклюзив
«Моё поколение росло на Харламове, хотели играть красиво». Душевное интервью с Кадейкиным
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