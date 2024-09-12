Кадейкин — о ведении соцсетей: не вижу смысла показывать свою жизнь

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин заявил, что не видит смысла показывать свою жизнь в социальных сетях.

— Вы не изменили свою позицию по ведению соцсетей, о которой говорили несколько лет назад? («Не вижу смысла выставлять свои фотографии, показывать свою жизнь» — говорил Кадейкин в 2021-м. — Прим. «Чемпионата»)

— Абсолютно нет, только больше убеждаюсь в этом. Я готов повторить то, что говорил пару лет назад. Вы можете убедиться, что меня очень просто найти для интервью, я открыт для всех, готов разговаривать про хоккей, про себя, про всё что угодно. При этом показывать свою жизнь я не вижу смысла и не знаю, кому это может быть интересно, — сказал Кадейкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.