Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Алексей Кожевников перешёл из «Локомотива» в «Куньлунь» на правах аренды

Защитник Алексей Кожевников перешёл из «Локомотива» в «Куньлунь» на правах аренды
Комментарии

Защитник Алексей Кожевников перешёл из ярославского «Локомотива» в «Куньлунь Ред Стар» на правах аренды до конца сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба китайского клуба. В «Куньлунь Ред Стар» Кожевников будет выступать под номером 25.

22-летний Кожевников родился в Чите, является воспитанником ярославского «Локомотива» — за главную команду дебютировал в сезоне-2022/2023. В КХЛ провёл 37 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой.

В сезоне-2021/2022, выступая за «Локо-76», был признан лучшим защитником сезона в МХЛ, также став лучшим бомбардиром Молодёжной хоккейной лиги среди защитников.

В текущем сезоне «Куньлунь» одержал две победы в трёх матчах. «Локомотив» выиграл все три игры на старте новго сезона КХЛ.

Материалы по теме
Кузнецов принесёт СКА счастье? Что с вратарями «Динамо»? Вопросы к командам Запада КХЛ
Кузнецов принесёт СКА счастье? Что с вратарями «Динамо»? Вопросы к командам Запада КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android