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Голкипер «Торпедо» Иван Бочаров представил свой новый шлем

Голкипер «Торпедо» Иван Бочаров представил свой новый шлем
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Голкипер «Торпедо» Иван Бочаров представил свой новый шлем в клубных цветах. На передней части маски нанесена надпись с прозвищем голкипера, а на задней — силуэт достопримечательностей Нижнего Новгорода и имена членов семьи голкипера.

Фото: ХК «Торпедо»

Фото: ХК «Торпедо»

Фото: ХК «Торпедо»

Прошлый сезон 29-летний вратарь провёл в ярославском «Локомотиве», с которым добрался до финала Кубка Гагарина, где железнодорожники уступили титул магнитогорскому «Металлургу» (0-4 в серии).

Всего в сезоне-2023/2024 Бочаров провёл 12 матчей, в которых отражал 92,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,0. Также в КХЛ Иван защищал цвета московского «Динамо», воспитанником которого он является.

В текущем сезоне Бочаров одержал одну победу в двух матчах с процентом отражённых бросков 96,3%.

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