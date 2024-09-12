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СКА — Трактор: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

СКА — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 12 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт первый домашний матч СКА в новом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником петербургского клуба будет челябинский «Трактор». Матч начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Трактор
Челябинск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне обе личные встречи между командами завершились победами СКА. В текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги обе команды одержали по одной победе в трёх стартовых матчах.

Отметим, что этот матч станет первым для воспитанника челябинского клуба Евгения Кузнецова против «Трактора». Нападающий в межсезонье вернулся из НХЛ и подписал четырёхлетний контракт с петербургским СКА.

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