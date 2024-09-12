«Это другой мир, КХЛ тут даже не пахнет». Николай Коваленко — об игре в НХЛ за «Колорадо»

Нападающий «Колорадо» Николай Коваленко поделился эмоциями от игры в НХЛ. Форвард весь прошлый сезон провёл в составе нижегородского «Торпедо», а потом поехал в Северную Америку, где успел немного поиграть в АХЛ и провести два матча плей-офф НХЛ за «Колорадо».

— Успели понять, что за уровень в плей-офф НХЛ?

— Это другой мир. В плане игры, болельщиков. Игра была очень простой, все ждали чужой ошибки. Запомнились трибуны, ажиотаж. Когда мы приехали в Виннипег, я был в шоке, все сидели в белом. Я кайфовал от каждой минуты, наслаждался моментом. Первый раз бывает только один раз. Помню, как нас освистывали, когда мы выходили на лёд в Виннипеге. Но даже в этот момент я кайфовал. Думал: «Давайте ещё больше». Я понимал, что это большая ответственность, но пытался всю энергию, которую получал от атмосферы, перевести в правильное русло. Пытался сыграть правильно, но после месяца перерыва очень тяжело войти в этот игровой ритм, особенно в плей-офф НХЛ, особенно когда у тебя первый матч. Фантастический опыт – зайти в команду в плей-офф после месяца без хоккея.

— Вы сказали после игры с «Виннипегом»: «Все такие большие. Я пытаюсь хитануть, но они не падают».

— Я не самого маленького роста, но когда я вышел, то понял, что это другой уровень, КХЛ тут даже не пахнет. Все очень физически сильные. Какого бы ни был роста и веса, все в невероятной форме. И когда я давал то интервью, то я очень волновался, говорил на английском, пытался как можно проще говорить. Меня переполняли эмоции, тяжело было справиться с этим, игра только закончилась, а журналисты уже в раздевалке, — цитирует Коваленко «ВсеПроСпорт».

Николай Коваленко после проведённого сезона в КХЛ за нижегородское «Торпедо» дебютировал в НХЛ. Российский форвард принял участие в двух матчах плей-офф с «Виннипегом» без набранных очков. «Эвеланш» во втором раунде Кубка Стэнли проиграли «Далласу» со счётом 2-4 в серии.