Ковальчук: если есть шанс поехать на Олимпиаду, надо ехать. Все знают, откуда ты родом

Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею Илья Ковальчук выразил поддержку российским спортсменам, которые приняли решение участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

— Олимпиаду смотрел мало, но у меня младший сын занимается баскетболом — смотрели финал. Смотрел Паралимпиаду, наши ребята настоящие герои — снимаю шляпу.

— Всего 15 российских спортсменов было.

— Конечно, я смотрел соревнования как спортсмен, поэтому я считаю, что спортивный век очень короток. Если у тебя есть шанс поехать, надо ехать. Все прекрасно знают, откуда ребята рядом. А политическая ситуация вокруг — не дело спортсменов, они в этом не виноваты. Спорт вне политики, хотя это не так. Те, кто поехал, возможно, это был их последний шанс, так что я только за, — сказал Ковальчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.