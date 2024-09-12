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Ковальчук: если есть шанс поехать на Олимпиаду, надо ехать. Все знают, откуда ты родом

Ковальчук: если есть шанс поехать на Олимпиаду, надо ехать. Все знают, откуда ты родом
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Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею Илья Ковальчук выразил поддержку российским спортсменам, которые приняли решение участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

— Олимпиаду смотрел мало, но у меня младший сын занимается баскетболом — смотрели финал. Смотрел Паралимпиаду, наши ребята настоящие герои — снимаю шляпу.

— Всего 15 российских спортсменов было.
— Конечно, я смотрел соревнования как спортсмен, поэтому я считаю, что спортивный век очень короток. Если у тебя есть шанс поехать, надо ехать. Все прекрасно знают, откуда ребята рядом. А политическая ситуация вокруг — не дело спортсменов, они в этом не виноваты. Спорт вне политики, хотя это не так. Те, кто поехал, возможно, это был их последний шанс, так что я только за, — сказал Ковальчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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