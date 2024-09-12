Главный тренер СКА Роман Ротенберг сфотографировался в кимоно для дзюдо

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сфотографировался в дзюдоги — костюме для дзюдо. Ранее Ротенберг обратился к клубу дзюдо «Турбостроитель» с просьбой выделить человека, который ввёл бы элементы борьбы в тренировки хоккеистов. Ротенберг заявил, что уже заказал кимоно на всю команду для тренировок дзюдо.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга

24 июля Ротенберг сообщил, что в тренерский штаб клуба с берегов Невы вошёл заслуженный мастер спорта России, чемпион мира — 2023 по дзюдо, чемпион Европы 2019 года и победитель Европейских игр — 2019 Арман Адамян.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде.