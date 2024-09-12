Экс-игрок СКА: дело не в травмах армейских игроков, а в том, что надо забивать

Заслуженный тренер России, бывший игрок СКА Юрий Гайлик рассказал про игру армейского клуба на старте нового сезона КХЛ.

— СКА проиграл «Локомотиву» из-за травм?

— Нет, надо просто забивать. Не забиваешь — тебе забьют, так обычно случается в хоккее.

— Как оцените старт армейцев в сезоне? Было ещё поражение от «Металлурга» в овертайме 4:5 и победа над «Ладой» 3:1 в гостях.

— По большому счёту с кем играл СКА? С обладателем Кубка Гагарина «Металлургом» и финалистом розыгрыша «Локомотивом», который к тому же обыграл «Магнитку» в матче открытия. Проблема была в том, чтобы забить. Так-то команда хорошо готова, бежит, показывает интересный хоккей. Травмы можно пережить, поскольку у СКА длинная скамейка. Соперники были достойные. «Лада» — команда другого уровня, СКА её спокойно «раскатал». Так что нет поводов для паники, — цитирует Гайлика «РБ Спорт».

Сегодня, 12 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт первый домашний матч СКА в новом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником петербургского клуба будет челябинский «Трактор». Матч начнётся в 19:30 мск.