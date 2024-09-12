Маккиннон: Марнер получает много критики в Торонто, но он один из лучших в НХЛ

Лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон оценил игру нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелла Марнера.

«Марнер получает много критики в Торонто. Но он, честно говоря, один из лучших игроков в лиге. Я играю с некоторыми из лучших хоккеистов в лиге, а потом катаюсь с Митчеллом, и он на одном уровне с любым. Особенно в тренировочном лагере, где было много хороших игроков. Он выделялся как один из лучших», — приводит слова Маккиннона Sportsnet.

Ранее Марнер подвергся критике со стороны СМИ после очередного вылета в первом раунде Кубка Стэнли. Сообщалось, что игрок близок к обмену из «Мэйпл Лифс».

В завершившемся сезоне 27-летний Марнер сыграл в общей сложности 76 матчей за «Торонто», в которых набрал 88 (27+61) очков.