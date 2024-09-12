Илья Ковальчук ответил на вопрос о дальнейших карьерных планах

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук ответил на вопрос о дальнейших планах в карьере.

«Сегодня буду болеть за наших ребят в матче КХЛ с «Динамо». Сейчас пока больше посвятил себя семье, потому что начался учебный год, вся семья здесь, проводим вместе время. Ну, и так я поддерживаю форму, поэтому посмотрим.

Посмотрим, думаю, что пройдёт время и я официально скажу, что буду делать дальше. Сейчас я всегда рядом с ребятами, тренерским штабом из «Спартака», переживаем, болеем за команду», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Илья Ковальчук провёл за ХК «Спартак» 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф он принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.