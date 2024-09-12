Крикунов: между НХЛ и КХЛ сейчас отсутствует глобальная разница

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что нападающий СКА Евгений Кузнецов не сможет в одиночку решать исходы матчей в КХЛ.

— Сейчас в составе СКА всё внимание приковано к Кузнецову. Но многие сомневаются, что он может уже выйти на уровень, который показывал в «Вашингтоне» в лучшие годы.

— Сейчас нет глобальной разницы между НХЛ и КХЛ. Поэтому не надо думать, что приедет какой-то джокер и начнёт всех «раздевать». Даже если вдруг здесь окажутся Макдэвид или Маккиннон. Не думаю, что они сразу засверкают. Поэтому и надеяться на то, что Кузнецов, оказавшись в СКА, станет со всеми командами в одиночку разбираться, не стоило. Женя — хороший хоккеист, вопросов нет. Но у нас испокон веков во главу угла ставилась коллективная игра, — приводит слова Крикунова «Спорт уик-энд».

Сегодня, 12 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт первый домашний матч СКА в новом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником петербургского клуба будет челябинский «Трактор». Матч начнётся в 19:30 мск.