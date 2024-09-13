Шевченко: в «Динамо» Воробьёв сказал, что игрок Шевченко ему не нужен

Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко рассказал о попытке закрепиться в московском «Динамо» в 2017 году.

— До самого первого перехода в «Барыс» вы находились в системе московского «Динамо». Могли ли дебютировать в КХЛ в составе бело-голубых или всё было далеко?

— Нет, всё было очень близко. Первый сезон в «Динамо» провёл в Вышке, начался второй сезон, и несколько раз меня вызывали в расположение первой команды.

— Там ещё в августе 2016 года проводился предсезонный турнир Аркадия Чернышёва, и вот тогда вы сыграли за московское «Динамо» в матче с «Динамо» (Балашиха).

— Да, помню ту игру. И вот в том сезоне меня должны были в зависимости от травм потихоньку подключать к первой команде. Два раза меня поднимали, я катался и каждый раз получал повреждение на тренировке. Выходило так, что приезжал, лечился, уезжал обратно назад. Так и не дебютировал.

— В 2017-м вы стали чемпионом ВХЛ, а потом «Динамо» потеряло права на всех игроков из-за финансовых проблем, и все стали свободным агентами. Тогда не могли остаться в клубе или было не до вас?

— Там поменялся тренерский штаб. Когда меня поднимали в главную команду, её тренировал Сергей Юрьевич Орешкин, у которого я играл в Вышке и всегда был на счету в определённых ролях. Естественно, набирал не по 20-30 очков, но свои 8-10 голов всё равно забивал.

Затем главным тренером «Динамо» стал Владимир Воробьёв, который сказал, что игрок Шевченко ему не нужен. По крайней мере, мне так сообщили. Так и стал свободным агентом, мог идти куда хотел», — сказал Шевченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Шевченко читайте на «Чемпионате» сегодня, 13 сентября, в 9:00 мск.