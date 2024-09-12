Шевченко — о своём стиле: зачем тренировать щелчок, если за 30 матчей брошу один раз?

Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко рассказал о своём стиле игры.

— Видел в интернете картинку, на которой было графически продемонстрировано, откуда вы забрасывали шайбы в том сезоне – и там чужой пятак просто магнитная зона. Это пришло после совместной работы с Хартли?

— Могу сказать прямо – да. Вначале он уделял мне много времени и говорил, что я не должен играть в углах или наверху, а должен всегда двигаться на ворота. «Отдал пас – двигайся на ворота. На ворота. На ворота. На ворота. Твоё всё там. Тебе не надо обыгрывать по два-три человека. Это не твоё. И у нас есть кому обыгрывать». Как говорил Хартли, каждый игрок должен понимать свои сильные стороны и использовать их.

Не надо распыляться в разные направления. Если я за всю карьеру забил три раза щелчком, то зачем мне его тренировать, если я понимаю, что за 30 матчей я щёлкну один раз? Лучше буду отрабатывать тот момент, который возникает в игре у меня чаще всего – игру под воротами. Лучше на этом делать акцент, чем распыляться на всё и сразу, — сказал Шевченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Шевченко читайте на «Чемпионате» завтра, 13 сентября, в 9:00 мск.