Ковальчук: отстранение российских юниоров — абсурд. Должен прийти разум

Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею Илья Ковальчук раскритиковал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить молодёжные и юниорские сборные России от соревнований.

— Как часто вспоминаете Квебек?

— Это история, да и болельщики не дают забыть. Очень приятно.

— Когда снова испытаем такие эмоции?

— Чем быстрее, тем лучше. Подрастающее поколение не может участвовать даже в молодёжных и юниорских чемпионатах мира и Европы — это полный абсурд. Надеюсь, что на смену людям, которые принимают такие решения, придёт разум. Надо думать о молодом поколении во всём мире, — сказал Ковальчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Илья Ковальчук выразил поддержку российским спортсменам, которые приняли решение участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.