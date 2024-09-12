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«За всё надо платить». Плющев — о неудачном старте московского «Динамо»

«За всё надо платить». Плющев — о неудачном старте московского «Динамо»
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Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил игру московского «Динамо» на старте нового сезона КХЛ.

«На каждое действие есть свои причины. Они есть и в «Динамо», но я их озвучивать не буду. Мне некорректно это делать. Причины были допущены ещё в прошлом сезоне. Такова жизнь. За всё надо платить», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает 10-е место, набрав два очка. Команда на старте сезона уступила «Куньлуню» и «Ладе», а также одолела «Северсталь».

Сегодня, 12 сентября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт принципиальный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и московским «Динамо». Встреча начнётся в 19:30 мск.

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