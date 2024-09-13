Шевченко: если мы стремимся быть как в лучшей лиге мира, то в НХЛ зарплаты открыты

Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко рассказал, как относится к возможному официальному раскрытию зарплат в КХЛ.

— Как относитесь к тому, что сейчас зарплаты хоккеистов в России моментально утекают в прессу и становятся достоянием общественности?

— Не хочется считать чужие деньги, но если стремимся быть как в лучшей лиге мира, то в ней всё открыто. Понятно, что у людей разная ментальность. Но я думаю, что в этом нет ничего такого. В футболе, в баскетболе, в любом спорте – всё открыто и доступно. Естественно, если будет какой-то неудачный отрезок в сезоне, то тебя моментально начнут тюкать в твою зарплату…

— Александр Хохлачёв испытал на себе в прошлом году.

— Да. На Саню упала такая ответственность. Но я не думаю, что за океаном разговоры о зарплате не давят на игроков. Они получают ещё большие деньги и иногда не показывают тех результатов, которых от них ждут. Хочу пожелать каждому хоккеисту проще к этому относиться, реже читать комментарии и меньше слушать плохие мнения.

Надо фильтровать этот момент. С одной стороны, как игрок ты не должен забывать об этом, потому что на тебе лежит высокая ответственность, и чем выше зарплата, тем выше с тебя спрос. Если ты получаешь больше, чем другой игрок, значит, заслужил это прошлыми результатами и теперь должен доказывать состоятельность. Но нет такого, что если ты получаешь в 10 раз меньше, то на тебе нет вообще никакой ответственности. Это не так. Просто зависит уровень доверия: кто-то играет чуть больше, кто-то чуть меньше. Это надо понимать.

А в целом у всех одна задача и все должны придерживаться тренерской системы. Если мне повысили зарплату, это не значит, что теперь я перестану ловить на себя шайбы или перестану идти в борьбу. И другого человека, если он так сделает, я тоже не пойму. В хоккее так не работает, — сказал Шевченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Шевченко читайте на «Чемпионате» сегодня, 13 сентября, в 9:00 мск.