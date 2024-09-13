Форвард «Амура» отреагировал на недовольство его главного тренера сокращением предсезонки

Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко отреагировал на недовольство главного тренера хабаровского клуба Андрея Мартемьянова сокращением предсезонки в КХЛ.

— Ваш главный тренер Андрей Мартемьянов летом неоднократно выражал отрицательное отношение к сокращению предсезонки. Вы почувствовали на себе изменения от того, что тренировки должны были стать интенсивнее?

— Не скажу, что стало тяжелее. Все ведь всё понимали. И летом достаточно часто созванивались с главным тренером. Он держал руку на пульсе, общался со всеми и предупреждал, чтобы все были готовы. Почти все пришли в хорошей форме, не в оптимальной и не на пике, но в достаточной, чтобы выполнять именно те упражнения, которые и даёт тренерский штаб.

Может быть, в первые дни и было немного тяжеловато, потому что необходимо было адаптироваться к потоку игроков и снова привыкнуть к упражнениям, которые летом ты делал редко. Но в итоге все были готовы, и все справились. А что касается его недовольства сокращением срока предсезонки – так не мы пишем регламент. Отталкиваемся от решения лиги и выполняем то, что она приняла, — сказал Шевченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.