Центрфорвард «Амура» назвал самого «ужасного» соперника на вбрасываниях в КХЛ

Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко считает капитана минского «Динамо» Андрея Стася самым неудобным соперником на вбрасываниях в КХЛ.

— В прошлом сезоне впервые сделали больше 1000 вбрасываний – выиграли 50%. Этот компонент нужно улучшать после изменения вашей позиции?

— Да. Когда в Омске меня поставили в центр, с этой позиции дальше я уже не уходил. И первые 10-15 матчей – процент и вовсе был катастрофический. Выигрывал 35-38% вбрасываний и не мог приблизиться даже к 40%. Я не мог найти, за счёт чего должен выигрывать вбрасывания. Обсуждая игру под воротами, мы уже говорили, что всё решают детали.

Так и со вбрасываниями. Надо понять, как именно ты будешь выгребать шайбу со вбрасывания. Пробовал разные варианты и сейчас уже понимаю, за счёт чего могу это делать. В начале межсезонья была специальная тренировка, посвящённая вбрасываниям. Вышел с неё – и все руки в мозолях. Но это нормально.

У нас в команде есть Женя Грачёв, который один из лучших в лиге по загребанию шайбы. Влад Барулин тоже неплохо играет, а я только начинаю находить свой стиль. Действую за счёт массы и мощи. Я не такой быстрый и где-то действую с колена, в основном на вбрасываниях в своей зоне, потому что мне так удобно. Тут есть свои нюансы, которые надо прорабатывать, обдумывать и долбить, долбить, долбить.

— Динамовские центрфорварды – Эрик О’Делл и Джордан Уил – самые противные соперники на точке?

— Уил – да. О’Делл – менее противен. Андрей Стась – вообще ужасный (смеётся).

Когда в том сезоне играли с Минском, за две игры, наверное, ни одного вбрасывания не выиграл. Как будто упираешься в бетонную стену и не понимаешь, что вообще делать. Он встаёт так широко и настолько крепко стоит, что думаешь: «Блин, я же тоже вроде не маленький». Но за счёт опыта он всё настолько отточил, что очень круто играет.

Ещё с Люком Джонсоном из «Магнитки» было не очень приятно встречаться на «точке». Хотя с ним у нас был почти паритет, он выигрывал чуть чаще, но мне было очень непросто. Плюс он праворукий, а с праворукими играть сложнее, чем с леворукими, — сказал Шевченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.