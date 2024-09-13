Шевченко — о своём канале: меня зацепило, почему у нас мелькают только топ-клубы

Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко рассказал о развитии своего телеграм-канала.

— В прошлом сезоне мощно ворвались в сферу блогерства, заведя личный телеграм-канал. Как пришли к этой идее?

— (смеётся) Да я бы не назвал себя блогером. Это было бы громко сказано. Всё получилось довольно спонтанно. В начале сезона записал несколько влогов о жизни команды – что мы делаем в самолёте, на выездах… Вроде людям понравилась первая часть, поэтому перед плей-офф решили снять вторую. Увидели, что люди кайфуют от этого, значит, им нравится живое общение с игроками. Решил продолжать.

Меня не то чтобы взбесило, но зацепило, почему по телевизору и в других новостях у нас мелькают только те клубы, которых вы называете «топ»: «Динамо», ЦСКА и так далее. А про нас мало кто говорит. Вот это мне не понравилось. Понятное дело, что на данный момент это более статусные команды, но мы должны развиваться всей лигой, и про нас тоже не нужно забывать.

Я посоветовался с пресс-службой клуба, спросил их мнение – мне сказали, что надо делать. Так и начал. Летом было сложно находить время на ведение канала, потому что были постоянно двухразовые тренировки. В сезоне надо будет что-то придумывать, чтобы дальше коммуницировать с болельщиками, — сказал Шевченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.