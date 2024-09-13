Нападающий «Амура» рассказал, почему КХЛ интереснее, чем чемпионат России по футболу

Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко рассказал о необходимости активнее популяризовывать хоккей в России.

— Ведение личных «телег» становится массовым трендом среди хоккеистов.

— Всё так. За это лето 10-15 хоккеистов создали свои каналы. Никита Нестеров где-то сказал правильную мысль, что чем больше будет таких хоккеистов, тем больше будет и популяризация хоккея. Едем по Москве и видим, что везде висят футбольные баннеры. «Химки» — «Оренбург», а чем хуже матч «Динамо» — «Амур»? Вряд ли увидим такой баннер, если поедем по городу.

Ясно, что футбол – более близкая игра к людям. Там всё просто: мяч, шорты, стоит хорошая погода – выходи и играй. Но я считаю, что всё равно сейчас хоккей набирает рост в плане его популяризации. Думаю, что и «Матч года» в дальнейшем сыграет свою положительную роль, подняв ещё выше медийную часть хоккея. Было приятно увидеть полный 12-тысячный дворец. Понятно, что пришли смотреть на звёзд из НХЛ, но всё равно народ пришёл, значит, ему интересно.

Лига должна как-то контролировать этот момент и развивать, потому что без её помощи на одних игроках всё равно далеко не уехать. Популяризации хоккея должно становиться больше и на федеральных каналах. На КХЛ ТВ хоккей идёт постоянно, только не у всех же есть доступ к этим каналам. Как ни включишь «Матч ТВ», там постоянный футбол – давайте поговорим о судействе, давайте разберём пенальти, потом ещё что-то. Я не говорю, что футбол – плохой вид спорта. Хороший.

— Только чемпион там год за годом один и тот же, а в хоккее конкуренция гораздо выше.

— Конечно. У нас лига интереснее. А в российском футболе «Зенит», «Зенит» и снова «Зенит». Понятно, что в футболе больше людей разбирается и в нём больше диванных экспертов. Но если заняться правильной подачей, то всё можно изменить и раскрутить.

Сейчас идёт совсем другое поколение, к которому надо приспосабливаться. Новое поколение реже смотрит телевизор – все сидят в социальных сетях или в YouTube. Но добавлять нужно во всех компонентах, тогда будет и больше рекламы, и больше возможностей для каких-то благотворительных вещей, как это происходит в футболе.

Тогда и игроков будут чаще звать на различные рекламные проекты. Сейчас смотришь и видишь, что там задействовано мало хоккеистов. Да, есть Александр Овечкин, но на то он и Овечкин, — сказал Шевченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.