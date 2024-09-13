Дмитрий Шевченко вспомнил главные впечатления от своей игры за сборную Казахстана

Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко рассказал о своей игре за национальную команду Казахстана, которую он представлял на двух чемпионатах мира.

— Какие самые положительные впечатления остались от этапа карьеры в сборной Казахстана?

— На самом деле только положительные впечатления и остались. Две поездки на чемпионат мира, на каждом из которых забил по одному голу. Плюс у нас проводился домашний турнир – мировое первенство в первом дивизионе, который нам удалось выиграть и выйти в элиту. Туда приезжал Анже Копитар, чтобы сыграть за сборную Словении. Дайнюс Зубрус выступал за Литву.

Потом была поездка на чемпионат мира в Ригу. Выходишь на лёд, а против тебя играет Джейсон Робертсон, который сейчас звезда в «Далласе». Сейчас в московское «Динамо» приехал… Как его?

— Максим Комтуа?

— Вот он тогда был лидером в сборной Канады. Перечислять можно бесконечно долго. Мне запомнился такой маленький восьмой номер «Ванкувера».

— Конор Гарланд.

— А на следующем чемпионате мира удалось сыграть против Мэттью Барзала. Защитник Сет Джонс играл, первый номер драфта НХЛ Юрай Слафковски.

— Было круто сыграть против них?

— Просто кайф. Конечно, немного разные уровни. Но на первом чемпионате нам удалось выступить очень хорошо. Выиграли четыре игры – у Латвии, Финляндии, Германии и Италии. До последнего претендовали на выход из группы – в плей-офф выходили или мы, или канадцы – и в последний день мы проиграли Норвегии.

А если бы выиграли, то впервые в истории вышли бы дальше и тогда попали бы на сборную России. Но мы проиграли 1:3, а Канада выиграла у финнов и потом выиграла чемпионат мира. Показали лучший результат в истории казахстанского хоккея за много лет, но было обидно, потому что плей-офф был близок. Но всё равно получили положительные эмоции.

Единственный негативный момент – с точки зрения организации условий для сборной национальная федерация, на мой взгляд, могла бы тогда делать больше, — сказал Шевченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.