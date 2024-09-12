СКА — «Трактор»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

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Сегодня, 12 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт первый домашний матч СКА в новом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником петербургского клуба будет челябинский «Трактор». Матч начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Состав СКА:

Фото: ХК СКА

Отметим, что Евгений Кузнецов сыграет в новом звене вместе с Валентином Зыковым и Арсением Грицюком. Впервые в сезоне сыграют защитники армейского клуба Андрей Педан и Александр Никишин.

Состав «Трактора»:

Фото: ХК «Трактор»

В прошлом сезоне обе личные встречи между командами завершились победами СКА. В текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги обе команды одержали по одной победе в трёх стартовых матчах.

Отметим, что этот матч станет первым для воспитанника челябинского клуба Евгения Кузнецова против «Трактора». Нападающий в межсезонье вернулся из НХЛ и подписал четырёхлетний контракт с петербургским СКА.