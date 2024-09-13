Шевченко: я не знаю, можно ли мне играть за Россию. Если шанс есть, сделаю для этого всё

Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко оценил свои шансы выступить за национальную команду России. Ранее хоккеист выступал за национальную команду Казахстана.
— На Кубке Первого канала – 2022 вам удалось сыграть со сборной России.
— Было довольно обычно. Вышел играть словно на рядовой матч КХЛ, потому что знаешь всех игроков, так как против них всё время играешь. Если бы там были какие-нибудь звёзды, тогда было бы прикольнее. Ну сыграл и сыграл – ничего такого. Кроме того, что это ведь был заключительный матч за сборную Казахстана.
— Теперь цель – пробиться в сборную России? Ведь тогда можно будет стать редким игроком, который поиграл за две сборные.
— Я, кстати, и не знаю, можно ли мне играть за Россию. Или только после карантина?
— В любом случае Россия же всё равно сейчас отстранена от соревнований ИИХФ, а на Кубке Первого канала вам никто не помешает выступить.
— Это да. Если есть хоть какой-нибудь маленький шанс, то хотел бы это сделать. Это было бы круто. Загадывать не будем. Но сделаю для этого всё от себя зависящее и даже чуть больше, — сказал Шевченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.