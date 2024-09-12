Кудашов назвал факторы, повлиявшие на неудачный старт московского «Динамо» в сезоне

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов назвал факторы, повлиявшие на неудачный старт бело-голубых в сезоне КХЛ.

— Со стороны кажется, что начало сезона не задалось. А вам как?

— Однозначно, нам есть над чем работать. Особенно в последней игре делали не всё так, как хотелось бы. На это есть ряд факторов. Я уже не раз говорил и был уверен, что старт сезона у нас будет непростым — это было видно по тренировкам и звеньям.

— А какие именно факторы?

— Пришло несколько новых человек, и у нас поменялись сочетания. У некоторых поменялись лига и роль в команде. В предсезонке мы полностью поменяли физическую подготовку, поэтому нам понадобится время, — цитирует Кудашова пресс-служба «Динамо».

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает 10-е место, набрав два очка. Команда на старте сезона уступила «Куньлуню» и «Ладе», а также одолела «Северсталь».

Сегодня, 12 сентября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт принципиальный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и московским «Динамо». Встреча начнётся в 19:30 мск.