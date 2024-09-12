А. Коваленко: сборная России не выступит на ОИ-2026? Убирают конкурентов, они боятся нас

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал возможный пропуск сборной России Олимпийских игр 2026 года.

«Здесь что-то бесполезно говорить. Моё мнение уже давно было озвучено, что эта ситуаций из вон, как говорится, плохая. Мы уже неоднократно говорили, что спорт и политика должны быть в разных сторонах. И если европейские чиновники объединяют спорт и политику и за счёт спорта хотят нас задушить, то у них ничего не получится. Я имею в виду, что мы всё равно будем заниматься спортом, всё равно будем соревноваться, только единственное — не на международных соревнованиях, а либо с собой, либо с дружественными странами из Азии и так далее.

Я хочу сказать, что считал, считаю и буду считать, что Олимпийские игры без сильнейших спортсменов неполноценны. Думаю, что больше санкции направлены на то, что многие боятся наших спортсменов, поэтому они конкурентов убирают таким образом», — цитирует Коваленко «ВсеПроСпорт».

Сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.