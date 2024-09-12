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Американский защитник «Трактора» рассказал, в чём Россия превосходит США

Американский защитник «Трактора» рассказал, в чём Россия превосходит США
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35-летний американский защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер заявил, что качество продуктов в России выше, чем в США.

«Качество продуктов высокое, конечно. В США принято делать покупки на неделю вперёд минимум, и, конечно, в продуктах ещё и есть консерванты. Тут же если не съесть что-то быстро, то оно пропадёт за пару дней. И я, и моя жена ценим качественные продукты. Тут даже у молока вкус другой, у фруктов и овощей вкус тоже отличается в лучшую сторону, ты в прямом смысле наслаждаешься едой.

В Казани попробовали конину, казалось бы, если бы мне предложили такое в США, я бы, скорее всего, отказался. Об этом мы и говорили с Энди, нужно быть открытым к новому, привыкать к новому. Ведь ты не знаешь, что тебе может понравиться из новых блюд, если ты не будешь их пробовать. Готовлю ли сам? Я не готовлю, это не моё. Ем вне дома», — цитирует Кэмпфера Metaratings.ru.

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