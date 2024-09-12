Александр Никишин рассказал, что говорит Роман Ротенберг в раздевалке перед матчами СКА

Защитник СКА Александр Никишин ответил на вопрос, что говорит Роман Ротенберг в раздевалке перед матчами армейского клуба.

— В фильмах про спорт всегда есть сцена — перед матчем тренер даёт команде берущее за душу напутствие. Что на самом деле говорит Роман Борисович?

— Всегда импровизация. Тренер видит, что команда настроена и готова биться, — промолчит. Невесёлое настроение — взбодрит. Иногда используется специфическая лексика (смеётся), могу только одно слово озвучить — «Давай!» Или встанем в круг, один из игроков скажет что-то мотивирующее, подкрикнем и выходим на лёд, — приводит слова Никишина издание Собака.ru.

Напомним, Никишин пропустил первые три встречи СКА в новом сезоне из-за повреждения.