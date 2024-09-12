Сын Алексея Кудашова приглашён в тренировочный лагерь «Нью-Йорк Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» опубликовал список хоккеистов, приглашённых в тренировочный лагерь команды.

Среди игроков, помимо российского нападающего Максима Цыплакова, оказался сын главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова Артём.

По информации «Чемпионата», после пребывания в тренировочном лагере американского клуба российский защитник вернётся в расположение московского «Динамо».

19-летний защитник Артём Кудашов не был выбран на драфте НХЛ — 2024, однако приглашение в лагерь получил. Отметим, что у Артёма Кудашова действующий контракт с московским «Динамо» до конца нынешнего сезона. В сезоне-2024/2025 игрок обороны провёл за бело-голубых две встречи, в которых результативными действиями не отметился. Всего же в КХЛ Артём Кудашов провёл 27 встреч.