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Нападающий «Нефтехимика» с африканскими корнями забросил первую шайбу в КХЛ

Нападающий «Нефтехимика» с африканскими корнями забросил первую шайбу в КХЛ
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В эти минуты в Нижнекамске проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимает магнитогорский «Металлург». После второго периода счёт равный — 2:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2024, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
3-й период
2 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Гераськин (Маклюков, Пресс) – 04:12 (5x5)     0:2 Майоров (Козлов, Пресс) – 14:24 (5x5)     1:2 Пастухов (Профака) – 26:00 (5x5)     2:2 Муиссу (Точилкин, Сериков) – 29:30 (5x5)    

На 10-й минуте второго периода шайбу забросил форвард хозяев Жоэ-Кристоф Муиссу с передач Германа Точилкина и Артёма Серикова. Отметим, что это первая шайба для форварда с африканскими корнями. Папа игрока «Нефтехимика» является уроженцем Конго. У самого форварда российское гражданство.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Нефтехимик» с четырьмя набранными баллами находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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