Нападающий «Нефтехимика» с африканскими корнями забросил первую шайбу в КХЛ

В эти минуты в Нижнекамске проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимает магнитогорский «Металлург». После второго периода счёт равный — 2:2.

На 10-й минуте второго периода шайбу забросил форвард хозяев Жоэ-Кристоф Муиссу с передач Германа Точилкина и Артёма Серикова. Отметим, что это первая шайба для форварда с африканскими корнями. Папа игрока «Нефтехимика» является уроженцем Конго. У самого форварда российское гражданство.

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«Нефтехимик» с четырьмя набранными баллами находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.