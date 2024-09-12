Нападающий «Нефтехимика» с африканскими корнями забросил первую шайбу в КХЛ
Поделиться
В эти минуты в Нижнекамске проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимает магнитогорский «Металлург». После второго периода счёт равный — 2:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2024, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
3-й период
2 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Гераськин (Маклюков, Пресс) – 04:12 (5x5) 0:2 Майоров (Козлов, Пресс) – 14:24 (5x5) 1:2 Пастухов (Профака) – 26:00 (5x5) 2:2 Муиссу (Точилкин, Сериков) – 29:30 (5x5)
На 10-й минуте второго периода шайбу забросил форвард хозяев Жоэ-Кристоф Муиссу с передач Германа Точилкина и Артёма Серикова. Отметим, что это первая шайба для форварда с африканскими корнями. Папа игрока «Нефтехимика» является уроженцем Конго. У самого форварда российское гражданство.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Нефтехимик» с четырьмя набранными баллами находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 сентября 2024
-
20:40
-
20:22
-
20:13
-
20:00
-
19:44
-
19:27
-
19:12
-
19:00
-
18:38
-
18:33
-
18:20
-
18:11
-
17:56
-
17:50
-
17:35
-
17:18
-
17:05
-
16:47
-
16:35
-
16:22
-
16:10
-
15:55
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:40
-
14:30
-
14:21
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
13:00
-
12:40