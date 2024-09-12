Мичков попытался забить лакросс-гол в тренировочном лагере «Филадельфии»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков попытался забить лакросс-гол в тренировочном лагере «лётчиков». Об этом сообщает журналист Джон Бэйли на своей странице в социальной сети Х.

«Мичков только что попытался забить лакросс-гол. Главный тренер клуба Джон Торторелла обернулся и посмотрел на персонал «Флайерз» на балконе… Они все смеялись над тренером», — написал Бэйли.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Матвей был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за санкт-петербургским СКА.