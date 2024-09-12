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Вратарь «Трактора» Фукале рухнул на лёд, а затем сделал невероятный сейв

Вратарь «Трактора» Фукале рухнул на лёд, а затем сделал невероятный сейв
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимает челябинский «Трактор». После второго периода счёт не открыт — 0:0.

В конце второй двадцатиминутки голкипер гостей Зак Фукале сделал невероятный сейв. Вратарь, лёжа на льду, вытащил шайбу ловушкой, летевшую в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В прошлом сезоне обе личные встречи между командами завершились победами СКА. В текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги обе команды одержали по одной победе в трёх стартовых матчах.

Отметим, что этот матч является первым для воспитанника челябинского клуба Евгения Кузнецова против «Трактора». Нападающий в межсезонье вернулся из НХЛ и подписал четырёхлетний контракт с петербургским СКА.

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