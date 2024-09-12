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Спартак — Динамо М. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Форвард московского «Динамо» Михеев получил 5+20 за толчок на борт защитника «Спартака»

Форвард московского «Динамо» Михеев получил 5+20 за толчок на борт защитника «Спартака»
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В эти минуты в Москве проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» в московском дерби принимает «Динамо». После второго периода счёт 3:1 в пользу красно-белых.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Динамо М
Москва
0:1 О'Делл (Гусев, Менелл) – 12:58 (5x4)     1:1 Голдобин (Морозов, Порядин) – 28:18 (5x4)     2:1 Морозов (Голдобин, Савиков) – 36:52 (5x5)     3:1 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 39:46 (5x4)     3:2 Пакетт (О'Делл, Менелл) – 57:06 (5x5)     4:2 Ружичка (Савиков, Миронов) – 59:17 (en)    

На 18-й минуте второго периода форвард московского «Динамо» Артём Михеев грубо толкнул на борт защитника «Спартака» Даниила Орлова. Арбитры встречи после видеопросмотра приняли решение удалить нападающего бело-голубых до конца встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В шести личных встречах прошлого регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» одержал четыре победы. В конце августа эти команды встречались между собой в рамках Кубка мэра Москвы. В том матче «Спартак» одержал волевую победу по буллитам. Отметим, что большинство матчей в прошлом сезоне между этими командами выдались крайне результативными.

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