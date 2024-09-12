Форвард московского «Динамо» Михеев получил 5+20 за толчок на борт защитника «Спартака»

В эти минуты в Москве проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» в московском дерби принимает «Динамо». После второго периода счёт 3:1 в пользу красно-белых.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте второго периода форвард московского «Динамо» Артём Михеев грубо толкнул на борт защитника «Спартака» Даниила Орлова. Арбитры встречи после видеопросмотра приняли решение удалить нападающего бело-голубых до конца встречи.

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В шести личных встречах прошлого регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» одержал четыре победы. В конце августа эти команды встречались между собой в рамках Кубка мэра Москвы. В том матче «Спартак» одержал волевую победу по буллитам. Отметим, что большинство матчей в прошлом сезоне между этими командами выдались крайне результативными.