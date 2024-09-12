«Сибирь» одержала первую победу в сезоне, одолев в гостях «Северсталь»

В Череповце закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Северсталь» принимала новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
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Первый период обошёлся без заброшенных шайб.
На 12-й минуте второй двадцатиминутки Тейлор Бек с передачи Александра Першакова открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Кирилл Пилипенко с передач Михаила Ильина и Данила Аймурзина восстановил равенство в счёте.
В начале третьего игрового отрезка Владимир Бутузов с передачи Фёдора Гордеева вновь вывел новосибирский клуб вперёд. Спустя четыре минуты Данил Аймурзин с передач Никиты Коростелёва и Янни Калдиса сделал счёт 2:2.
На 13-й минуте третьего периода Георгий Белоусов с передач Фёдора Гордеева и Энди Андреоффа вновь вывел «Сибирь» вперёд. Менее чем через минуту Владимир Бутузов с передач Тейлора Бека и Сергея Широкова довёл преимущество сибиряков до двух шайб. В конце игры Сергей Широков установил окончательный счёт в матче.
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