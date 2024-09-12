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Северсталь — Сибирь, результат матча 12 сентября, счет 2:5, КХЛ 2024-2025

«Сибирь» одержала первую победу в сезоне, одолев в гостях «Северсталь»
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В Череповце закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Северсталь» принимала новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2024, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 5
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Бек (Першаков) – 31:10 (5x5)     1:1 Пилипенко (Ильин, Аймурзин) – 35:56 (5x5)     1:2 Бутузов (Гордеев) – 42:32 (5x5)     2:2 Аймурзин (Коростелёв, Калдис) – 46:49 (5x4)     2:3 Белоусов (Гордеев, Андреофф) – 52:54 (5x5)     2:4 Бутузов (Бек, Широков) – 53:49 (5x4)     2:5 Широков – 58:46 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

На 12-й минуте второй двадцатиминутки Тейлор Бек с передачи Александра Першакова открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Кирилл Пилипенко с передач Михаила Ильина и Данила Аймурзина восстановил равенство в счёте.

В начале третьего игрового отрезка Владимир Бутузов с передачи Фёдора Гордеева вновь вывел новосибирский клуб вперёд. Спустя четыре минуты Данил Аймурзин с передач Никиты Коростелёва и Янни Калдиса сделал счёт 2:2.

На 13-й минуте третьего периода Георгий Белоусов с передач Фёдора Гордеева и Энди Андреоффа вновь вывел «Сибирь» вперёд. Менее чем через минуту Владимир Бутузов с передач Тейлора Бека и Сергея Широкова довёл преимущество сибиряков до двух шайб. В конце игры Сергей Широков установил окончательный счёт в матче.

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