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«Сибирь» одержала первую победу в сезоне, одолев в гостях «Северсталь»

В Череповце закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Северсталь» принимала новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

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Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

На 12-й минуте второй двадцатиминутки Тейлор Бек с передачи Александра Першакова открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Кирилл Пилипенко с передач Михаила Ильина и Данила Аймурзина восстановил равенство в счёте.

В начале третьего игрового отрезка Владимир Бутузов с передачи Фёдора Гордеева вновь вывел новосибирский клуб вперёд. Спустя четыре минуты Данил Аймурзин с передач Никиты Коростелёва и Янни Калдиса сделал счёт 2:2.

На 13-й минуте третьего периода Георгий Белоусов с передач Фёдора Гордеева и Энди Андреоффа вновь вывел «Сибирь» вперёд. Менее чем через минуту Владимир Бутузов с передач Тейлора Бека и Сергея Широкова довёл преимущество сибиряков до двух шайб. В конце игры Сергей Широков установил окончательный счёт в матче.