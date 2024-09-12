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Нефтехимик — Металлург, результат матча 12 сентября, счет 3:2, КХЛ 2024-2025

«Нефтехимик» во второй раз в сезоне победил «Металлург»
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В Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Нефтехимик» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2024, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Гераськин (Маклюков, Пресс) – 04:12 (5x5)     0:2 Майоров (Козлов, Пресс) – 14:24 (5x5)     1:2 Пастухов (Профака) – 26:00 (5x5)     2:2 Муиссу (Точилкин, Сериков) – 29:30 (5x5)     3:2 Ди (Митякин, Хлыстов) – 59:37 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На пятой минуте стартового игрового отрезка Игорь Гераськин с передач Алексея Маклюкова и Робина Пресса открыл счёт в матче. На 15-й минуте периода Николай Майоров с передач Андрея Козлова и Робина Пресса удвоил преимущество гостей.

На седьмой минуте второй двадцатиминутки Илья Пастухов с передачи Луки Профаки одну шайбу «Нефтехимика» отыграл. На 10-й минуте периода Жоэ-Кристоф Муиссу с передач Германа Точилкина и Артёма Серикова сделал счёт 2:2. Отметим, что это первая шайба для форварда с африканскими корнями. Папа игрока «Нефтехимика» является уроженцем Конго.

На последней минуте третьего периода Жан-Себастьен Ди принёс хозяевам победу.

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