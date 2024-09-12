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«Нефтехимик» во второй раз в сезоне победил «Металлург»

В Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Нефтехимик» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

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На пятой минуте стартового игрового отрезка Игорь Гераськин с передач Алексея Маклюкова и Робина Пресса открыл счёт в матче. На 15-й минуте периода Николай Майоров с передач Андрея Козлова и Робина Пресса удвоил преимущество гостей.

На седьмой минуте второй двадцатиминутки Илья Пастухов с передачи Луки Профаки одну шайбу «Нефтехимика» отыграл. На 10-й минуте периода Жоэ-Кристоф Муиссу с передач Германа Точилкина и Артёма Серикова сделал счёт 2:2. Отметим, что это первая шайба для форварда с африканскими корнями. Папа игрока «Нефтехимика» является уроженцем Конго.

На последней минуте третьего периода Жан-Себастьен Ди принёс хозяевам победу.