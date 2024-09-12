«Нефтехимик» во второй раз в сезоне победил «Металлург»

В Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Нефтехимик» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На пятой минуте стартового игрового отрезка Игорь Гераськин с передач Алексея Маклюкова и Робина Пресса открыл счёт в матче. На 15-й минуте периода Николай Майоров с передач Андрея Козлова и Робина Пресса удвоил преимущество гостей.
На седьмой минуте второй двадцатиминутки Илья Пастухов с передачи Луки Профаки одну шайбу «Нефтехимика» отыграл. На 10-й минуте периода Жоэ-Кристоф Муиссу с передач Германа Точилкина и Артёма Серикова сделал счёт 2:2. Отметим, что это первая шайба для форварда с африканскими корнями. Папа игрока «Нефтехимика» является уроженцем Конго.
На последней минуте третьего периода Жан-Себастьен Ди принёс хозяевам победу.
- 12 сентября 2024
-
22:18
-
22:14
-
22:09
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:47
-
21:28
-
21:22
-
21:19
-
21:14
-
21:10
-
21:08
-
20:54
-
20:40
-
20:22
-
20:13
-
20:00
-
19:44
-
19:27
-
19:12
-
19:00
-
18:38
-
18:33
-
18:20
-
18:11
-
17:56
-
17:50
-
17:35
-
17:18
-
17:05
-
16:47
-
16:35
-
16:22
-
16:10