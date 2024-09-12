«Он просто сражается до последнего». Капитан «Трактора» — о феноменальном сейве Фукале

Капитан «Трактора» Владимир Ткачёв прокомментировал феноменальный сейв голкипера челябинского клуба Зака Фукале во встрече со СКА.

«Он просто сражается до последнего. Думаю, это претендент на сейв года. Конечно, мы видим подобное на тренировках. Но когда при 12 тыс. зрителей, при таком шуме ты играешь до конца…» — заявил Ткачёв во время интервью в перерыве встречи.

Напомним, в конце второй двадцатиминутки голкипер гостей Зак Фукале сделал невероятный сейв. Вратарь, лёжа на льду, вытащил шайбу ловушкой, летевшую в пустые ворота.

В прошлом сезоне обе личные встречи между командами завершились победами СКА. В текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги обе команды одержали по одной победе в трёх стартовых матчах.