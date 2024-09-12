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«Он просто сражается до последнего». Капитан «Трактора» — о феноменальном сейве Фукале

«Он просто сражается до последнего». Капитан «Трактора» — о феноменальном сейве Фукале
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Капитан «Трактора» Владимир Ткачёв прокомментировал феноменальный сейв голкипера челябинского клуба Зака Фукале во встрече со СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2024, четверг. 19:35 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов – 47:49 (5x5)     0:2 Кравцов (Шабанов) – 51:01 (5x5)     0:3 Шабанов (Ткачёв, Фукале) – 57:21 (en)    

«Он просто сражается до последнего. Думаю, это претендент на сейв года. Конечно, мы видим подобное на тренировках. Но когда при 12 тыс. зрителей, при таком шуме ты играешь до конца…» — заявил Ткачёв во время интервью в перерыве встречи.

Напомним, в конце второй двадцатиминутки голкипер гостей Зак Фукале сделал невероятный сейв. Вратарь, лёжа на льду, вытащил шайбу ловушкой, летевшую в пустые ворота.

В прошлом сезоне обе личные встречи между командами завершились победами СКА. В текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги обе команды одержали по одной победе в трёх стартовых матчах.

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