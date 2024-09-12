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«Нефтехимик» вырвал победу у «Металлурга» за 23 секунды до конца третьего периода

«Нефтехимик» вырвал победу у «Металлурга» за 23 секунды до конца третьего периода
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В Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Нефтехимик» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2024, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Гераськин (Маклюков, Пресс) – 04:12 (5x5)     0:2 Майоров (Козлов, Пресс) – 14:24 (5x5)     1:2 Пастухов (Профака) – 26:00 (5x5)     2:2 Муиссу (Точилкин, Сериков) – 29:30 (5x5)     3:2 Ди (Митякин, Хлыстов) – 59:37 (5x5)    

Нижнекамский клуб вырвал победу за 23 секунды до конца третьего периода. Победную шайбу хозяев забросил Жан-Себастьен Ди с передач Евгения Митякина и Никиты Хлыстова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Металлург» отказался от услуг Жан-Себастьена Ди в прошлом сезоне. За 18 проведённых встреч за уральский клуб в сезоне-2023/2024 на счету Ди было три заброшенные шайбы и три результативные передачи.

В следующем матче «Нефтехимик» примет на своём льду «Локомотив».

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