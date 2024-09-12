СКА проиграл третий из четырёх матчей на старте сезона, уступив всухую дома «Трактору»
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В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2024, четверг. 19:35 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов – 47:49 (5x5) 0:2 Кравцов (Шабанов) – 51:01 (5x5) 0:3 Шабанов (Ткачёв, Фукале) – 57:21 (en)
Первые два периода обошлись без заброшенных шайб.
На восьмой минуте третьей двадцатиминутки Максим Шабанов открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Виталий Кравцов с передачи Максима Шабанова удвоил преимущество гостей. В конце заключительного игрового отрезка основного времени Максим Шабанов установил окончательный счёт в игре, оформив дубль.
Отметим, что для армейского клуба это поражение стало третьим в четырёх матчей с начала сезона.
В следующем матче СКА сыграет дома с «Ладой» 15 сентября. «Трактор» встретится в гостях с ХК «Сочи» 14 сентября.
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