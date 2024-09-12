Дубли Радулова и Герната помогли «Локомотиву» крупно обыграть «Куньлунь»

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В Мытищах закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Куньлунь» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

На 15-й минуте первого периода Александр Радулов с передач Дмитрия Симашева и Байрона Фрейза открыл счёт в матче.

На восьмой минуте второго периода Мартин Гернат с передач Александра Радулова и Даниила Бута удвоил преимущество гостей. Спустя две минуты Александр Радулов с передач Мартина Герната и Дениса Алексеева сделал счёт 3:0. На 11-й минуте периода Мартин Гернат с передач Андрея Сергеева и Максима Шалунова довёл счёт до крупного.

В начале третьего периода Павел Красковский с передачи Александра Полунина сделал счёт 5:0. На пятой минуте периода Колин Кэмпбелл с передач Цзяна Фу и Юрия Паутова размочил счёт в игре. Спустя 33 секунды Артур Каюмов с передач Максима Берёзкина и Марка Ульева забросил шестую шайбу гостей в игре. В середине периода Джейк Челиос с передачи Рурка Шартье установил окончательный счёт в игре.