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Куньлунь — Локомотив, результат матча 12 сентября, счет 2:6, КХЛ 2024-2025

Дубли Радулова и Герната помогли «Локомотиву» крупно обыграть «Куньлунь»
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В Мытищах закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Куньлунь» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 6
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Симашев, Фрейз) – 14:16 (5x5)     0:2 Гернат (А. Радулов, Бут) – 27:40 (5x4)     0:3 А. Радулов (Гернат, Алексеев) – 29:11 (5x4)     0:4 Гернат (Сергеев, Шалунов) – 30:20 (5x3)     0:5 Красковский (Полунин) – 42:36 (5x5)     1:5 Кэмпбелл (Фу, Паутов) – 44:04 (5x5)     1:6 Каюмов (Берёзкин, Ульев) – 44:37 (5x5)     2:6 Челиос (Шартье) – 49:29 (5x5)    

На 15-й минуте первого периода Александр Радулов с передач Дмитрия Симашева и Байрона Фрейза открыл счёт в матче.

На восьмой минуте второго периода Мартин Гернат с передач Александра Радулова и Даниила Бута удвоил преимущество гостей. Спустя две минуты Александр Радулов с передач Мартина Герната и Дениса Алексеева сделал счёт 3:0. На 11-й минуте периода Мартин Гернат с передач Андрея Сергеева и Максима Шалунова довёл счёт до крупного.

В начале третьего периода Павел Красковский с передачи Александра Полунина сделал счёт 5:0. На пятой минуте периода Колин Кэмпбелл с передач Цзяна Фу и Юрия Паутова размочил счёт в игре. Спустя 33 секунды Артур Каюмов с передач Максима Берёзкина и Марка Ульева забросил шестую шайбу гостей в игре. В середине периода Джейк Челиос с передачи Рурка Шартье установил окончательный счёт в игре.

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