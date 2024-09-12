Дубли Радулова и Герната помогли «Локомотиву» крупно обыграть «Куньлунь»

В Мытищах закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Куньлунь» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.
На 15-й минуте первого периода Александр Радулов с передач Дмитрия Симашева и Байрона Фрейза открыл счёт в матче.
На восьмой минуте второго периода Мартин Гернат с передач Александра Радулова и Даниила Бута удвоил преимущество гостей. Спустя две минуты Александр Радулов с передач Мартина Герната и Дениса Алексеева сделал счёт 3:0. На 11-й минуте периода Мартин Гернат с передач Андрея Сергеева и Максима Шалунова довёл счёт до крупного.
В начале третьего периода Павел Красковский с передачи Александра Полунина сделал счёт 5:0. На пятой минуте периода Колин Кэмпбелл с передач Цзяна Фу и Юрия Паутова размочил счёт в игре. Спустя 33 секунды Артур Каюмов с передач Максима Берёзкина и Марка Ульева забросил шестую шайбу гостей в игре. В середине периода Джейк Челиос с передачи Рурка Шартье установил окончательный счёт в игре.
- 12 сентября 2024
-
22:18
-
22:14
-
22:09
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:47
-
21:28
-
21:22
-
21:19
-
21:14
-
21:10
-
21:08
-
20:54
-
20:40
-
20:22
-
20:13
-
20:00
-
19:44
-
19:27
-
19:12
-
19:00
-
18:38
-
18:33
-
18:20
-
18:11
-
17:56
-
17:50
-
17:35
-
17:18
-
17:05
-
16:47
-
16:35
-
16:22
-
16:10