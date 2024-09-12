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ЦСКА — Торпедо, результат матча 12 сентября, счет 3:4 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Торпедо» отыгралось с 1:3 и победило ЦСКА в овертайме
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ЦСКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Ларионов (Фирстов) – 07:30 (5x5)     1:1 Соркин (Нестеров, Абрамов) – 12:31 (5x4)     2:1 Седов (Полтапов, Абрамов) – 13:32 (5x5)     3:1 Соркин (Окулов) – 36:10 (5x4)     3:2 Конюшков – 50:34 (5x5)     3:3 Бокун (Почивалов, Воронин) – 53:42 (5x5)     3:4 Артамонов (Линч, Войнов) – 63:03 (3x3)    

На восьмой минуте первого периода Игорь Ларионов с передачи Владислава Фирстова открыл счёт в игре. На 13-й минуте периода Максим Соркин с передач Никиты Нестерова и Виталия Абрамова восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Никита Седов с передач Прохора Полтапова и Виталия Абрамова вывел ЦСКА вперёд.

На 17-й минуте второго периода Максим Соркин с передачи Константина Окулова сделал счёт 3:1.

В середине третьего периода Богдан Конюшков сократил отставание «Торпедо» до минимума. Спустя три минуты Даниил Бокун с передач Дениса Почивалова и Кирилла Воронина восстановил равенство в счёте.

В овертайме победу гостям принёс Никита Артамонов с передач Бобби Линча и Вячеслава Войнова.

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