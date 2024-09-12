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Спартак — Динамо, результат матча 12 сентября, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

Три очка Голдобина помогли «Спартаку» победить «Динамо» в московском дерби
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» в московском дерби принимал «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Динамо М
Москва
0:1 О'Делл (Гусев, Менелл) – 12:58 (5x4)     1:1 Голдобин (Морозов, Порядин) – 28:18 (5x4)     2:1 Морозов (Голдобин, Савиков) – 36:52 (5x5)     3:1 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 39:46 (5x4)     3:2 Пакетт (О'Делл, Менелл) – 57:06 (5x5)     4:2 Ружичка (Савиков, Миронов) – 59:17 (en)    

На 13-й минуте первого периода Эрик О'Делл с передач Никиты Гусева и Бреннана Менелла открыл счёт в матче.

На девятой минуте второго периода Николай Голдобин с передач Ивана Морозова и Павла Порядина восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Иван Морозов с передач Николая Голдобина и Егора Савикова вывел «Спартак» вперёд. На последней минуте второй двадцатиминутки Павел Порядин с передач Андрея Локтионова и Николая Голдобина сделал счёт 3:1.

На 18-й минуте третьего периода Седрик Пакетт с передач Эрика О'Делла и Бреннана Менелла сократил отставание «Динамо» до минимума. На последней минуте периода Адам Ружичка с передач Егора Савикова и Андрея Миронова установил окончательный счёт во встрече.

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