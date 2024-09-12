Три очка Голдобина помогли «Спартаку» победить «Динамо» в московском дерби

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» в московском дерби принимал «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 13-й минуте первого периода Эрик О'Делл с передач Никиты Гусева и Бреннана Менелла открыл счёт в матче.

На девятой минуте второго периода Николай Голдобин с передач Ивана Морозова и Павла Порядина восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Иван Морозов с передач Николая Голдобина и Егора Савикова вывел «Спартак» вперёд. На последней минуте второй двадцатиминутки Павел Порядин с передач Андрея Локтионова и Николая Голдобина сделал счёт 3:1.

На 18-й минуте третьего периода Седрик Пакетт с передач Эрика О'Делла и Бреннана Менелла сократил отставание «Динамо» до минимума. На последней минуте периода Адам Ружичка с передач Егора Савикова и Андрея Миронова установил окончательный счёт во встрече.