СКА не может забить шесть периодов подряд, команда Ротенберга вне зоны плей-офф

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Клуб из Санкт-Петербурга второй матч подряд остался без заброшенных шайб. В прошлой встрече подопечные Романа Ротенберга проиграли ярославскому «Локомотиву» со счётом 0:2.

Армейский клуб потерпел третье поражение в четырёх матчах с начала сезона. Единственная победа у СКА была над тольяттинской «Ладой» в гостях (3:1).

С тремя очками в активе СКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче СКА сыграет дома с «Ладой» 15 сентября. «Трактор» встретится в гостях с ХК «Сочи» 14 сентября.