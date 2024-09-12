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СКА не может забить шесть периодов подряд, команда Ротенберга вне зоны плей-офф

СКА не может забить шесть периодов подряд, команда Ротенберга вне зоны плей-офф
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В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2024, четверг. 19:35 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов – 47:49 (5x5)     0:2 Кравцов (Шабанов) – 51:01 (5x5)     0:3 Шабанов (Ткачёв, Фукале) – 57:21 (en)    

Клуб из Санкт-Петербурга второй матч подряд остался без заброшенных шайб. В прошлой встрече подопечные Романа Ротенберга проиграли ярославскому «Локомотиву» со счётом 0:2.

Армейский клуб потерпел третье поражение в четырёх матчах с начала сезона. Единственная победа у СКА была над тольяттинской «Ладой» в гостях (3:1).

С тремя очками в активе СКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче СКА сыграет дома с «Ладой» 15 сентября. «Трактор» встретится в гостях с ХК «Сочи» 14 сентября.

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