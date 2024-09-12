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«Пока ни туда ни сюда». Евгений Кузнецов — об игре СКА на старте сезона

«Пока ни туда ни сюда». Евгений Кузнецов — об игре СКА на старте сезона
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов подвёл итоги встречи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором» (0:3).

«Вроде атаковали-атаковали, а КПД нулевой вторую игру подряд. Они терпели и забили, мы отыграться не смогли. Тяжёлые два поражения. Надо переработать такие моменты, в них настоящий коллектив и строится. Думаю, мы наладим игру. Не хотелось бы искать отговорки, надо добавлять. Пока ни туда ни сюда. Есть позитивные моменты», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Клуб из Санкт-Петербурга второй матч подряд остался без заброшенных шайб. В прошлой встрече подопечные Романа Ротенберга проиграли ярославскому «Локомотиву» со счётом 0:2.

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