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Кузнецов: надо что-то решать с большинством СКА, так нельзя играть

Кузнецов: надо что-то решать с большинством СКА, так нельзя играть
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов после поражения от «Трактора» (0:3) рассказал об игре команды в большинстве и оценил выступление голкипера челябинской команды Зака Фукале.

— Есть ощущение, что в третьем периоде СКА проиграл в физике?
— Нет. Они забили свой момент. По такой игре один гол придаёт энергию. Надо было создавать моменты, что-то решать с большинством. Так нельзя играть.

— Подсказывали что-то команде по Заку Фукале?
— Нет.

— Его сейв на Григоренко — ключевой момент?
— Да, один из. Наш вратарь тоже тащит нас. Они забили, мы нет. Вот и вся разница.

— О чём говорили с Фукале?
— Да так, в голову пытался ему залезть чуть-чуть, — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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