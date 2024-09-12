Кузнецов: надо что-то решать с большинством СКА, так нельзя играть

Нападающий СКА Евгений Кузнецов после поражения от «Трактора» (0:3) рассказал об игре команды в большинстве и оценил выступление голкипера челябинской команды Зака Фукале.
— Есть ощущение, что в третьем периоде СКА проиграл в физике?
— Нет. Они забили свой момент. По такой игре один гол придаёт энергию. Надо было создавать моменты, что-то решать с большинством. Так нельзя играть.
— Подсказывали что-то команде по Заку Фукале?
— Нет.
— Его сейв на Григоренко — ключевой момент?
— Да, один из. Наш вратарь тоже тащит нас. Они забили, мы нет. Вот и вся разница.
— О чём говорили с Фукале?
— Да так, в голову пытался ему залезть чуть-чуть, — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.